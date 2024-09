UE rujnuje Polaków. Budujmy sobie gorszy świat

Unijne rozporządzenie odnoszące się do norm handlowych jaj, które decyduje, że jaja będą musiały być znakowane w miejscu produkcji, wejdzie w życie 8 listopada. Polska Izba Handlu wskazuje, że większość polskich producentów stempluje jaja w miejscu pakowania. Zmiany "będą więc wiązać się ze znacznymi perturbacjami działania wewnętrznego rynku. Z perspektywy handlu będzie skutkować to brakiem na półkach jajek oraz produktów zawierających jaja w składzie, a także znaczącą podwyżką ich cen".

Kilka miesięcy wcześniej, od lipca, w dyrektywie SUP eurokraci wprowadzili obowiązek stosowania zakrętek wykonanych z tworzyw sztucznych trwale przymocowanych do butelek. – Na zintegrowaną nakrętkę wydaliśmy już 30 mln zł. Musieliśmy modernizować maszyny, niektóre trzeba było wymienić całkowicie – mówił Tadeusz Mroczkowski, prezes Mlekpolu, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Z kolei realizacja wymogów Zielonego Ładu w zakresie dobrostanu zwierząt doprowadzi do wzrostów cen i jednocześnie spadku produkcji w branży mięsnej nawet o połowę.

Natomiast za dwa lata wchodzą w życie nowe unijne regulacje dotyczące certyfikacji zrównoważonej żywności, co również będzie generowało koszty, a polscy producenci będą mieli problem z dostosowaniem się do tych przepisów

Tak właśnie UE za pomocą regulacji podnoszących koszty winduje ceny różnych towarów i usług, uderzając tym samym nie tylko w konkurencyjność firm, lecz także w konsumentów, czyli nas wszystkich.

Zielony (nie)Ład

Niestety, to, co wymieniłem, to tylko niewiele szkodzące i mało znaczące przepisy, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę wszystkich unijnych strategii, programów i regulacji. W tej chwili największym zagrożeniem ze strony Brukseli dla normalnego życia jest Europejski Zielony Ład wraz ze związanymi z nim inwestycjami, o czym piszę w mojej książce "Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa". Francuski Institut Rousseau wyliczył, że aby zdekarbonizować całą unijną gospodarkę do 2050 r., potrzeba inwestycji w wysokości 40 bln euro!