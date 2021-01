Trump rozważał ułaskawienie samego siebie

Prezydent Trump dyskutował na ten temat ponoć ze swoimi asystentami do spraw wyborów.

"W kilku rozmowach od dnia wyborów Trump powiedział doradcom, że rozważa swoje ułaskawienie, a w innych przypadkach pytał, czy powinien to zrobić i jaki będzie to miało dla niego skutek prawny i polityczny" – twierdzi dziennik.

Trump zabrał głos ws. swojej przyszłości

Donald Trump zadeklarował, że 20 stycznia opuści urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i w sposób uporządkowany przekaże władzę Joe Bidenowi.

– Mimo, że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a fakty potwierdzają, że mam rację, to jednak 20 stycznia nastąpi uporządkowana zmiana władzy – powiedział. Powtórzył również swoje stwierdzenia na temat sfałszowanych wyborów z listopada 2020 roku.

– Zawsze mówiłem, że będziemy kontynuować naszą walkę o to, by liczone były tylko legalne głosy. Chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenta USA, to dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką – stwierdził.

