"Decyzja zapadła, więc trudno dyskutować". Piontkowski ma wątpliwości, czy to dobry pomysł

– Nadal uważam, że… Nie wiem czy do końca jest potrzebna tego typu operacja, ale taka decyzja zapadła. Ta decyzja już zapadła, więc trudno dyskutować – stwierdził Dariusz Piontkowski w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMF FM. – Z tego co pamiętam, spośród nauczycieli klas 1-3 nieco ponad 50 proc. wyraziło chęć przejścia przez takie testy – mówił dalej.

Jak zaznaczył, "ma prawo do tego, aby mieć odmienny pogląd w tej sprawie".

– Może jest to zwiększone poczucie bezpieczeństwa nauczycieli. Nowe kierownictwo ministerstwa, premier zaakceptowali taki pomysł i będzie on realizowany. Decyzje podejmuje pan minister, pan premier, minister zdrowia. Czasami mamy nieco inne zdania, dyskutujemy na te tematy i przeważyło zdanie, że warto te testy zrobić – mówił.

– Może to powodować wielokrotne powtarzanie tych testów. Jeżeli miałyby one być skuteczne, to trzeba by je co jakiś czas powtarzać. Ale są także racje mówiące o tym, że być może warto to zrobić. Taka decyzja zapadła i ja się jej podporządkowuje. Oczywiście współpracuję przy tym, aby te testy były, objęły jak największą grupę ludzi i być może pozwolą też poczuć się bezpiecznie nauczycielom – dodał.

