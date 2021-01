13 państw UE wprowadziło godzinę policyjną. Oto szczegóły

Belgia: od 22.00 do 6.00 w Walonii, a od 24.00 do 5.00 we Flandrii;

Cypr: od 21.00 do 5.00;

Czechy: od 21.00 do 5.00;

Francja: od 18.00 do 6.00;

Grecja: od 21.00 do 5.00;

Hiszpania: w zależności od regionu godzina policyjna zaczyna się między 22.00 a 24.00 i kończy między 5.00 a 7.00;

Luksemburg: od 23.00 do 6.00;

Łotwa: od 22.00 do 5.00 od piątku wieczorem do niedzieli rano;

Niemcy: jedynie w niektórych landach, np. w Bawarii od 21.00 do 5.00;

Rumunia: od 23.00 do 6.00;

Słowenia: od 21.00 do 6.00;

Węgry: od 20.00 do 5.00;

Włochy: od 22.00 do 5.00;

Gdzie w ogóle nie obowiązuje lockdown?

Podobnie jak w Polsce w następujących krajach obowiązuje lockdown bez godziny policyjnej: w Austrii, Chorwacji, Irlandii, Holandii, na Litwie, w Portugalii, Słowacji i nienależącej już do UE Wielkiej Brytanii.

Zaledwie w sześciu krajach Wspólnoty nie ma ogólnokrajowego lockdownu ani godziny policyjnej: w Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji i na Malcie.

