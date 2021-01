Potężny wybuch w centrum Madrytu

W wyniku wybuchu doszło do zniszczenia trzech pięter jednego z budynków. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną eksplozji. Spekuluje się, że mogło dojść do wybuchu gazu.

Wybuch nastąpił tuż przed 15:00 czasu lokalnego (1400 GMT) na Calle de Toledo, głównej arterii na południe od centrum. Budynek, najprawdopodobniej należący do miejscowej archidiecezji, znajduje się w pobliżu szkoły, kościoła i domu opieki.

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.

