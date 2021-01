Szczepienia przeciwko COVID-19. Dramatyczny apel prezydenta RPA do bogatych krajów

– Bogate kraje tego świata pozyskały wielkie liczby dawek szczepionki. Niektóre pozyskały ich nawet cztery razy więcej niż to, czego potrzebuje ich ludność, pozbawiając (szczepionki) inne kraje – powiedział Ramaphosa.

Południowoafrykański prezydent, który jest obecnie przewodniczącym Unii Afrykańskiej stwierdził, że państwa, które nagromadziły nadwyżkową liczbę dawek szczepionek, powinny udostępnić je innym krajom.

– Nikt nie będzie bezpieczny, jeśli niektóre kraje będą szczepić swoich obywateli, a inne nie. Musimy działać razem – zaapelował.

RPA jest najciężej dotkniętym pandemią krajem w Afryce i według planów pierwsze dostawy szczepionek ma otrzymać w lutym. Jednak według BBC większość krajów Afryki będzie musiała poczekać "tygodnie, jeśli nie miesiące" na rozpoczęcie szczepień. Afryka jest jedynym kontynentem, gdzie szczepionki jeszcze nie dotarły.

To efekt szybkiego zarezerwowania sobie dostaw przez najbogatsze kraje oraz opóźnień w działaniach uruchomionego przez WHO programu COVAX, mającego zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom.

Czytaj też:

Wielokronie ostro krytykował PiS, teraz zaskakuje: Kapelusz z głowy...Czytaj też:

Terlecki po spotkaniu u premiera. "Były też elementy humorystyczne"