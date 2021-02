Bułgaria kupi rosyjskie i chińskiej szczepionki?

Jernej Furman / CC BY 2.0

Bułgaria może kupić rosyjskie i chińskie szczepionki, jeżeli zostaną one dopuszczone do obrotu w UE – oznajmił dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych i Parazytologii prof. Todor Kantardżiew. Wyjaśnił, że kraj szuka sposobów, by nabyć dodatkowe szczepionki przeciw COVID-19.