Szczepionki z Rosji czy Chin? Polacy wierzą tylko w zachodnie preparaty

Z badania wynika, że "jedynie 17 proc. chciałoby się zaszczepić, gdyby przyjęcie chińskiej lub rosyjskiej szczepionki przyspieszyło wkłucie".

"Polacy nie mają zaufania do tych produktów ze względu na ich pochodzenie: chińskie kojarzą się z tanią produkcją, z kolei Rosja z uwagi na poprzedni ustrój także wywołuje złe skojarzenia. To produkty ze Wschodu, a my aspirujemy do Zachodu" – tłumaczy Marcin Duma z United Surveys, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Rozbieżności w ocenie

Gazeta zauważa, że w szczegółowych danych widać jednak pewne różnice. Z sondażu wynika, że w najstarszych grupach badanych, najbardziej narażonych na skutki COVID-19, jest najwięcej osób skłonnych się zaszczepić takimi preparatami.

Wśród seniorów powyżej 70. roku życia blisko 40 proc. zgodziłoby się na przyjęcie zastrzyku z Chin czy Rosji, gdyby przyspieszyłoby to szczepienie. Przeciwnego zdania jest 55 proc. pytanych.

W badaniu zapytano także, co zdaniem ankietowanych jest główną przyczyną wzrostu zachorowań. Na pierwszym miejscu (38 proc.) badani wskazują poluzowanie rygorów w codziennym życiu, np. prywatki. Na drugim są wyjazdy na zimowiska – tu - jak pisze "DGP" - mógł zadziałać efekt doniesień medialnych ze świętowania na zakopiańskich Krupówkach. Na kolejnym miejscu za trzecią falę zdaniem Polaków odpowiada coraz bardziej rozprzestrzeniająca się brytyjska mutacja koronawirusa – 24 proc. Na czwartym są poluzowania w galeriach handlowych, na piątym inne powody. Na szóstym miejscu jest otwarcie szkół.

Sondaż United Surveys wykonano 19 lutego na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

