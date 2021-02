Nasz człowiek w Nigerii

Właśnie poinformowałem, że będę kandydować na urząd Prezydenta Nigerii w powszechnych wyborach 2023” – ogłosił w mediach społecznościowych były polski poseł John Godson. Do informacji dołączył wyborczy plakat, na którym pozuje z krzyżem na piersi w przykuwającym wzrok zielonym stroju uszytym z tradycyjnej afrykańskiej tkaniny. I choć główne nigeryjskie dzienniki nie zdążyły jeszcze wydrukować wywiadu z kandydującym na urząd głowy państwa Afropolakiem, jak niekiedy mówi o sobie John Godson, to nad Wisłą był on już gościem mediów. – Afryka bardziej mnie potrzebuje niż Polska – mówił w RMF FM, łącząc się z radiem ze stolicy Nigerii, Abudży.