Portugalia: Kara do 20 tys. euro dla firm lekceważących restrykcje

Jak wynika z opublikowanego w dzienniku ustaw rządowego dekretu, mandaty dla osób fizycznych lekceważących przepisy sanitarne zwiększono pięciokrotnie, z kwoty 200 euro do 1000 euro.

Obywatele, jak twierdzi portugalska policja, najczęściej są karani za brak maseczki ochronnej w miejscu publicznym, a także za przemieszczanie się podczas weekendów pomiędzy powiatami.

Drastyczny wzrost kar, bo aż 10-krotny, nastąpił w przypadku podmiotów gospodarczych ignorujących restrykcje epidemiczne podczas stanu wyjątkowego. Od wtorku ich wysokość wzrosła z 2000 do 20 tysięcy euro.

W lutym premier Antonio Costa zapowiadał, że wydłużeniu do 16 marca stanu wyjątkowego będzie towarzyszył znaczący wzrost kar za lekceważenie obostrzeń sanitarnych. Tłumaczył, że decyzja taka jest środkiem prewencyjnym, który “ma stanowić przestrogę dla innych”.

We wtorek rząd Costy ogłosił, że istnieje możliwość wydłużenia stanu wyjątkowego do początku kwietnia. Zaznaczył, że jest też mało prawdopodobne, aby zajęcia w placówkach oświatowych mogły zostać przywrócone przed Wielkanocą.

Portugalia wydłuża okres szczepień

Jak poinformował w poniedziałek portugalski sekretarz stanu ds. zdrowia Antonio Lacerda Sales, wydłużenie okresu pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej dawki zostało już uwzględnione w skorygowanym w ostatnich dniach ogólnokrajowym programie szczepień.

Sales wskazał, że do poniedziałkowego popołudnia służby medyczne Portugalii skierowały do szczepień ponad 868 tys. dawek. Dodał, że na 100 tys. obywateli tego kraju przypada już blisko 8,5 użytych dawek, czyli powyżej średniej europejskiej.

Jedną ze zmian w ogólnokrajowym programie szczepień jest też odsetek obywateli Portugalii, którzy powinni zostać zaszczepieni do końca lata. O ile w lutym premier Costa twierdził, że będzie to 70 proc. mieszkańców kraju, to ministerstwo zdrowia ogłosiło w poniedziałek, że plan przewiduje do tego czasu zaszczepienie jedynie 60 proc. obywateli.

Czytaj też:

Portugalia prowadzi rozmowy z Belgią w sprawie transferu chorychCzytaj też:

Portugalia wykryła zakażenie nowym szczepem koronawirusa