Wpadka BBC Scotland. Pokazano czarno-białe nagranie księcia Filipa

17 lutego Pałac Buckingham poinformował, że "jego Królewska Wysokość Książę Edynburga został przyjęty do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie".

Jak podano w komunikacie Pałacu Buckingham, książę Filip trafił do szpitala we wtorek wieczorem, 16 lutego. 99-latek został przyjęty do placówki, z powodu złego samopoczucia, jako "środek zapobiegawczy" – informował wówczas Pałac Buckingham.

W następnych dniach Książę Filip przeszedł w szpitalu św. Bartłomieja zabieg w związku z istniejącą wcześniej chorobą serca. Następnie mąż królowej Elżbiety II wrócił do szpitala Króla Edwarda VII.

Czarno-białe nagranie w BBC Scotland

Z powodu problemów ze zdrowiem męża Elżbiety II, widzowie BBC Scotland przestraszyli się widząc czarno-białe nagranie księcia Filipa.

Krótki fragment nagrania (jak donosi serwis express.co.uk prawdopodobnie był to fragment nekrologu księcia Filipa, przygotowany na wypadek jego śmierci) pojawił się nagle na antenie w środę, przerywając transmisję z wystąpienia byłego pierwszego ministra Szkocji Alexa Salmonda.

Na antenie pokazano zaledwie kilka sekund nagrania, następnie widzowie zobaczyli czarny ekran. Dopiero po prawie około dwóch minutach na antenie BBC Scotland wyświetlono komunikat o treści: "Przepraszamy za przerwę w programie, pracujemy nad likwidacją usterki".

Przerwanie wystąpienia Salmonda i fragment nagrania wywołały burzę w mediach społecznościowych, gdyż widzowie obawiali się, że jest to zapowiedź informacji o śmierci księcia Filipa.

W piątek Pałacu Buckingham poinformował, że książę Filip wrócił do szpitala Króla Edwarda VII, gdzie pozostanie jeszcze przez jakiś czas.

