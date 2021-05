Watykan: Chelsea Clinton wzywa do cenzury „antyszczepionkowych” treści

Od czwartku do soboty trwała V Międzynarodowa Konferencja Watykańska poświęcona tematyce zdrowia, w tym głównie problemom związanym z epidemią koronawirusa. Obok przedstawicieli środowiska akademickiego, koncernów farmaceutycznych, politycznego establishmentu i zaangażowanych w lewicowy lobbing firm, takich jak Microsoft czy Google, głos zabrała córka Billa i Hillary Clintonów.

Znana z popierania aborcji Chelsea Clinton przedstawiła w wirtualnym występieniu swoje stanowisko w sprawie cenzury w mediach społecznościowych treści niezgodnych z oficjalną narracją na temat pandemii. „Osobiście bardzo mocno wierzę, że musi istnieć bardziej intensywna, celowa i skoordynowana globalna regulacja treści na platformach mediów społecznościowych” – powiedziała.

- Wiemy, że najpopularniejszy film w całej Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatnich kilku tygodni, który ma teraz dziesiątki milionów wyświetleń, jest po prostu antyszczepionkowym, antynaukowym elaboratem, którego usunięcia YouTube właśnie odmówił – żaliła się lewicowa aktywistka, stwierdzając, że treści antyszczepionkowe wprost „kwitną” w mediach społecznościowych, a jej apele do zarządów tychże mediów nie przynoszą pożądanych skutków.

Clinton: Potrzebne regulacje w mediach społecznościowych

W związku z niepowodzeniem jej starań Clinton wskazała na konieczność wdrożenia dalej idących regulacji. Wiceprezes Fundacji Clintonów podkreśliła, że sprzeciw wobec „antyszczepionkowych” treści musi być globalny. Ze swej strony przedstawiła starania fundacji na rzecz przekonywania dwóch skategoryzowanych przez nią grup: „wahających się” i „odmawiających” szczepień. Clinton utyskiwała na złe traktowanie mniejszości etnicznych przez opiekę zdrowotną, co przyczyniło się jej zdaniem do ich sceptycznego stosunku wobec szczepionek na COVID-19. Chealsea zaapelowała do osób cieszących się zaufaniem tych grup ludności, aby użyli swojego autorytetu do przekonywania do szczepień.

- Robimy więc wszystko i wszystko, co w naszej mocy (...) i coraz częściej myślimy o tym, jak możemy zaangażować się w tę pracę na całym świecie, ponieważ niestety wahanie się i odmowa szczepień nie są wyłącznie amerykańskimi wyzwaniem – podkreśliła.