Runęła kolejka górska w Alpach. Trwa akcja ratunkowa, są ofiary śmiertelne

Do wypadku doszło na północy Włoch, w regionie Piemont. O runięciu kolejki po godzinie 13 poinformował włoski Korpus Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego (CNSAS).

Trwa akcja ratunkowa

Z informacji medialnych wynika, że runęła kolejka linowa Stresa–Mottarone, łącząca miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Mottarone. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Do awarii kolejki doszło ok. 300 metrów od szczytu góry, a wagonik spadł na zalesiony teren, co utrudnia pracę służbom ratunkowym.

Agencja Ansa podała, że w wypadku zginęło co najmniej osiem osób. Informację o ofiarach śmiertelnych potwierdza CNSAS, chociaż służby nie potwierdzają ile osób zginęło.

Dziennikarze agencji Ansa podają także, że w wagoniku który spadł było 11 osób, w tym dwoje dzieci. Dzieci z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala w Turynie.

Jak przypomina Ansa, kolejka Stresa–Mottarone otwarta 24 kwietnia, po długim okresie zamknięcia ze względu na obostrzenia epidemiczne.