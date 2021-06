Ted Cruz: Zamierzam popełnić radykalny czyn... powiem prawdę

Po ogłoszeniu Joe Bidena prezydentem Stanów Zjednoczonych lwia część konserwatywnych komentatorów podnosiła larum wobec mniemanego „końca Ameryki” i nieuniknionego zalewu lewicowych antywartości. Z taką diagnozą nie zgadza się konserwatywny senator partii republikańskiej w Teksasie, Ted Cruz. Polityk wygłosił płomienną przemowę na konferencji „Droga do większości” zorganizowanej przez Koalicję Wiary i Wolności (Faith & Freedom Coalition).

Wystąpienie Cruza skupiło się na najbardziej palących ideowo problemach Ameryki, takich jak wielomilionowa hekatomba aborcji, podnosząca coraz śmielej głowę tzw. krytyczna teoria rasy i porażka religii protestanckiej w obronie chrześcijańskich wartości w życiu publicznym.

Ameryka jest wspaniała...

- Niech Bóg błogosławi Wiarę i Wolność. Zamierzam popełnić radykalny czyn: powiem prawdę – powiedział senator, wchodząc na scenę.

Następnie wygłosił swoiste orędzie pochwalne wobec rozumienia podstawowych wartości oraz amerykańskiej tożsamości. „Ameryka jest wspaniała. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba było dobrą rzeczą. George Washington był amerykańskim bohaterem. Thomas Jefferson był amerykańskim bohaterem. Abraham Lincoln był amerykańskim bohaterem. Nasi Ojcowie Założyciele byli niezwykłymi patriotami. Ameryka była siłą dobra na świecie. Powinniśmy opowiedzieć się za naszym hymnem narodowym. Policjanci zapewniają nam bezpieczeństwo. Małżeństwo jest świętym przymierzem przed Bogiem. Nienarodzone dziecko to dziecko. Dzieci radzą sobie najlepiej, gdy są wychowywane przez matkę i ojca. Izrael jest naszym przyjacielem. Wirus Wuhan pochodzi z Wuhan. I jest różnica między chłopcami a dziewczętami” – wyliczał Cruz, wskazując, że jeszcze kilka lat temu wygłaszanie podobnych poglądów nie było aż tak napiętnowane jak dziś.

Drzemiący kościół musi się obudzić...

Ted Cruz, samemu będąc synem pastora, odniósł się do postawy amerykańskich protestantów, stwierdzając, że „drzemiący kościół musi się obudzić” i zacząć głosić Ewangelię wobec rzeczywistych i palących problemów. Przywołał też aktywną działalność swojego ojca.

- Czasami wychodzi z trudnym przesłaniem, w którym mówi, że patrzymy na 62 miliony nienarodzonych dzieci, które straciły życie. Patrzymy, jak nasze wartości są odrzucane. A przesłanie, jakie głosi mój ojciec, brzmi: nikt nie ponosi za to większej odpowiedzialności niż pastorzy w Ameryce, którzy chowają się za kazalnicą. Którzy mówią: „No wiesz, Biblia nie mówi nic o życiu. Biblia nie mówi nic o małżeństwie. Biblia nie mówi nic o rasie, wolności czy równości” – mówił Cruz.

Nadchodzi przebudzenie...

Zdaniem Teda Cruza życie publiczne w Ameryce jest coraz bardziej opanowane przez radykalną lewicę. „Kontrolują fale radiowe, kontrolują media, kontrolują dziennikarstwo, kontrolują edukację, kontrolują Hollywood, kontrolują kulturę i próbują nam powiedzieć: «Nikt inny nie myśli tak jak wy. Po prostu wróćcie do domu, wycofajcie się, ukryjcie, zrezygnujcie z Ameryki. To my jesteśmy na fali wznoszącej»”.

Jednocześnie jednak, jak przekonywał republikański polityk, pozbawiana głosu większość normalnych Amerykanów jest przywiązana do wartości chrześcijańskich i konserwatywnych. „Patrioci w całej Ameryce, którzy kochają nasz naród, którzy odrzucają śmierdzący stos kłamstw, które sprzedaje lewica, musimy się obudzić, musimy nabrać energii, musimy się zaangażować i powiem wam: możemy wygrać i wygramy. Pozwólcie, że powiem to teraz: jeśli mamy odeprzeć powstający atak, to wszyscy musimy się obudzić” – wezwał.

- Jestem tu, żeby zapewnić was, że nadchodzi poranek. Wierzę, że uratujemy nasz naród. Kolejną rzeczą jest to, byśmy byli w pełni zaangażowani, w każdej uncji, musimy zaczynać każdy poranek na kolanach w modlitwie za nasz naród, abyśmy mogli spędzać dni stojąc i mówiąc prawdę, że Ameryka jest wspaniała, że wolność ma znaczenie, że wiara ma znaczenie, że odzyskamy nasz naród, że będziemy bronić Ameryki. I nadchodzi przebudzenie. Boże, błogosław Amerykę. Nadchodzi przebudzenie – zakończył Cruz.

Czytaj też:

Całkowity zakaz aborcji w Teksasie. Jest podpis gubernatora