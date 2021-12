Johnson: Niech to będzie wasze noworoczne postanowienie

– Szczęśliwego Nowego Roku! 2021 już prawie za nami i niezależnie od wciąż stawianych nam wyzwań i niepokojów dotyczących najbliższych tygodni i miesięcy, szczególnie tych związanych z wariantem Omikron i rosnącą liczbą hospitalizacji, jedno możemy powiedzieć na pewno - nasza sytuacja dzisiaj, 31 grudnia jest nieporównywalnie lepsza niż rok temu – rozpoczął przemówienie do narodu Johnson.

Brytyjski premier wyliczył następnie osiągnięcia gospodarcze Wielkiej Brytanii w 2021 r., w tym najszybszy wzrost gospodarczy spośród krajów grupy G7, wyższy niż przed rozpoczęciem pandemii Covid-19 poziom zatrudnienia i wynoszące niemal 30 mld funtów inwestycje zagraniczne w brytyjski sektor nowych technologii.

– Istnieje jedna nadrzędna przyczyna, z powodu której Wielka Brytania była w stanie utrzymać najbardziej otwartą gospodarkę i społeczeństwo ze wszystkich największych krajów europejskich. To przez to, że Brytyjczycy heroicznie, dobrowolnie i w niewiarygodnej masie zareagowali na wezwanie do zaszczepienia się – podkreślił Johnson.

Apel o szczepienia

Premier zaznaczył, że sukcesem okazała się również kampania szczepień przypominających. Wezwał również do ostrożnego świętowania Nowego Roku i przestrzegania obowiązujących ograniczeń.

Na koniec przemówienia Johnson zaapelował do osób, które nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19 o przyjęcie preparatu. Podkreślił, że w szpitalach wciąż leczonych jest wiele chorych.

– Niech to będzie wasze noworoczne postanowienie - znacznie łatwiejsze niż przejście na dietę, czy prowadzenie pamiętnika - umówcie się osobiście lub online, przyjmijcie zastrzyk, to sprawi, że 2022 rok będzie bardziej szczęśliwy dla nas wszystkich – zakończył Johnson.

