Republikanie krytykują Bidena. Proponują nadanie Ukrainie statusu kraju "NATO Plus"

"Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense" (GUARD) to projekt ustawy opracowany przez Partię Republikańską, którego celem jest wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy.

Lider Republikanów w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCauluzasadniając potrzebę wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie podkreślił, że "dyplomacja ma niewielkie szanse powodzenia, jeśli nie jest podjęta z pozycji siły". Skrytykował Bidena za opieszałość w udzieleniu pomocy Ukrainie w obliczu zagrożenia ze strony Rosji oraz "kapitulację" w sprawie gazociągu Nord Stream 2.

"To ustawodawstwo zdecydowanie odrzuca ten wzorzec słabości, który niebezpiecznie ośmielił Putina, zapewniając Ukrainie natychmiastowe wsparcie którego potrzebuje, aby Kreml zrozumiał, że dalsza inwazja na Ukrainę będzie miała straszliwą cenę. Władimir Putin musi odnotować, że Kongres nie będzie opowiadał się za przywróceniem rosyjskiej strefy wpływów ani porzuceniem Ukrainy i innych naszych sojuszników i partnerów z NATO w Europie Środkowo-Wschodniej" – podkreślił McCaul.

Główne założenia ustawy

W myśl nowej legislacji, Ukraina byłaby określona mianem kraju "NATO Plus", co miałoby ułatwić proces sprzedaży amerykańskich technologii militarnych dla Kijowa. Siłom zbrojnym Ukrainy miałyby być udzielone wsparcie finansowe, które miałoby być przeznaczone na dozbrojenie i szkolenia. Przywrócone miałyby zostać również sankcje na gazociąg Nord Stream 2.

Republikanie domagają się również oficjalnego ustalenia, czy Rosja jest państwem finansującym terroryzm oraz wsparcia Radia Wolna Europa kwotą 155 mln dolarów w celu walki z rosyjską dezinformacją.

