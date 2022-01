Naukowcy z Wuhan: Odkryliśmy nowego koronawirusa. WHO uspokaja

NeoCoV został odkryty w Republice Południowej Afryki i jest blisko spokrewniony z wywołującym śmiertelną chorobę koronawirusem MERS-CoV. Przez ostatnie 10 lat wykryto kilka ognisk zachorowań na MERS, głównie w krajach Azji Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Obecnie NeoCoV rozprzestrzenia się wśród nietoperzy, ale w przyszłości, jeżeli przejdzie kolejną mutację, może przenieść się na ludzi i wywołać wśród nich śmiertelną, szybko rozprzestrzeniającą się chorobę - piszą chińscy badacze w artykule opublikowanym na portalu bioRxiv. Portal gromadzi artykuły naukowe, które nie przeszły jeszcze recenzji.

Dodano, że NeoCoV mógłby atakować ludzi, wnikając do ich organizmu tą samą drogą, co SARS-CoV-2, poprzez receptory komórkowe ACE2.

Według naukowców z Wuhanu infekcja NeoCoV nie może być zneutralizowana przez przeciwciała dające ochronę przed koronawirusami SARS-CoV-2 i MERS-CoV.

"Dopiero dalsze badania pokażą, czy opisany przez chińskich badaczy wirus będzie stanowił zagrożenie dla ludzi" – przekazała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) agencji TASS w czwartek. Dodano, że WHO wraz ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz innymi organizacjami ONZ "obserwuje i odpowiada na pojawiąjące się zagrożenia ze strony wirusów odzwierzęcych".

WHO: Mamy narzędzia, by zakończyć pandemię

– Mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19 – oświadczył w poniedziałek szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelując do wszystkich państw o współpracę. – Wchodząc w trzeci rok pandemii COVID-19 znaleźliśmy się w krytycznym momencie – powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny WHO.

– Jedynie współpracując solidarnie, będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich, wszak zagrożenie to pokazało, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko – dodał Tedros. – Chroniąc zdrowie tworzymy stabilny fundament dla jednostek, rodzin, społeczności, a także gospodarek państw – tłumaczył.

W briefingu udział wzięła także niemiecka minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze. Zaznaczyła, że priorytetem Niemiec, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G7, będzie zakończenie pandemii.

