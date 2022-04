Sekretarz generalny ONZ leci do Moskwy. Spotka się z Putinem

Antonio Guterres w przyszły wtorek uda się do Moskwy. Na miejscu spotka się z prezydentem Władimirem Putinem, z którym będzie rozmawiać o rosyjskiej inwazji na Ukrainę – podała wicerzeczniczka sekretarza generalnego ONZ Eri Kaneko.

W trakcie wizyty w Rosji Guterres odbędzie także spotkanie robocze z szefem rosyjskiej dyplomacji – Siergiejem Ławrowem.

Sekretarz generalny liczy na to, że podczas wizyty będzie rozmawiał o tym, co można zrobić, by natychmiast przywrócić pokój na Ukrainie — podkreśliła Kaneko.

Guterres we wtorek zwrócił się do przywódców Rosji i Ukrainy o możliwość spotkania z prezydentami Putinem i Zełenskim w stolicach tych państw.

Putin wydał rozkaz do inwazji

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

