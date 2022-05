USA: Policja zatrzymała 10-latka. Groził strzelaniną

"W sobotę, 28 maja 2022 roku biuro szeryfa hrabstwa Lee dowiedziało się o groźnym SMS-ie wysłanym przez ucznia piątej klasy ze szkoły podstawowej w Cape Coral" – przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych biuro szeryfa hrabstwa, cytowane w poniedziałek przez portal polsatnews.pl.

10-latek zatrzymany

Jak się okazało, zatrzymany przez miejscowych policjantów autor SMS-a miał zaledwie 10 lat. – Zachowanie tego ucznia jest obrzydliwe, zwłaszcza po niedawnej tragedii w Uvalde w Teksasie. Pewność, że nasze dzieci są bezpieczne jest dla nas najważniejsza – ocenił szeryf Carmine Marceno. – W naszych szkołach będzie prawo i porządek! Mój zespół nie zawahał się ani sekundy, ani jednej sekundy – podkreślił.

"To nie jest czas, aby zachowywać się jak mały przestępca. To nie jest śmieszne. To dziecko złożyło fałszywą groźbę, a teraz doświadcza realnych konsekwencji" – przekazała w komunikacie w tej sprawie amerykańska policja. I opublikowała w sieci nagranie z zatrzymania.

Strzelanina w Uvalde

Do tragicznych zdarzeń doszło w ostatni wtorek na terenie Robb Elementary School w miejscowości Uvalde. W wyniku strzelaniny w szkole w Teksasie zginęło 21 osób – 19 dzieci i dwoje dorosłych. – Zabójca zamknął drzwi i zaczął po prostu strzelać do dzieci i nauczycieli, którzy byli w klasie. To pokazuje całe zło napastnika – relacjonowały lokalne media. Podejrzany o dokonanie zbrodni – 18-letni Salvador Ramos – został zastrzelony przez miejscowych policjantów. Przed masową strzelaniną napastnik miał postrzelić swoją babcię, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

W wystąpieniu prezydent USA Joe Biden wezwał do "przekształcenia zbiorowego bólu w działania polityczne po najgroźniejszej strzelaninie w szkole podstawowej od czasu Sandy Hook w 2012 roku".

