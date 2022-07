Rosja pomoże Trumpowi wygrać wybory? "Podpalimy cały świat"

"Wieczór z Władimirem Sołowiowem" to popularny polityczny talk-show, emitowany na kanale państwowej telewizji Rossija 1. Podczas kilkugodzinnego programu główny prokremlowski propagandysta, gospodarz programu Władimir Sołowiow wraz z zaproszonymi gośćmi omawia aktualną sytuację kraju. Nie brakuje ostrych słów i gróźb po adresem "wrogów ojczyzny".

Porozumienie na linii Orban-Trump-Erdogan

W jednym z ostatnich odcinków programu, goście Sołowiowa analizowali działania Waszyngtonu wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na antenie pokazano m.in. fragment przemówienia węgierskiego premiera Victora Orbana, który stwierdził, że gdyby to Donald Trump był prezydentem USA, a Angela Merkel kanclerzem Niemiec, nie doszłoby do wybuchu wojny na Ukrainie.

– Zgadzam się z nim, gdyby był Trump i Merkel, to nie byłoby wojny, bo by z nami rozmawiali i ich nastawienie dramatycznie by się zmieniło – podkreślił Sołowiow, zwracając dalej uwagę, że w Stanach Zjednoczonych może nastąpić pewna zmiana polityki w związku z jesiennymi wyborami do Kongresu.

– To oczywiste, że istnieją wspólne wartości i zrozumienie pomiędzy Trumpem, Orbanem a Putinem, ale nie pomiędzy Trumpem a Zełenskim – dodał.

Moskwa pomoże Trumpowi wygrać wybory?

Chwaląc byłego prezydenta USA propagandysta przypomniał m.in., że polityk ten nie był zwolennikiem bezwarunkowej współpracy w ramach NATO.

– Dawajcie Trumpa! Kalifornia oszaleje. Nowy Jork oszaleje! San Francisco już oszalało. (...) wszyscy zaczną walczyć ze sobą – mówił dalej dziennikarz, omawiając z gośćmi możliwości podburzania amerykańskiego społeczeństwa.

Kiedy jeden z gości w programie – Andrej Sidorow z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. MW Łomonosowa – podkreślił, że nie wiadomo czy Partia Republikańska będzie w stanie przejąć obie izby Kongresu, Sołowiow zapytał: "Sugerujesz, że powinniśmy im pomóc?". – Gdybyśmy tylko mogli, gdybyśmy tylko mogli, powinniśmy im pomóc – mówił rozemocjonowany dziennikarz.

Kiedy kolejny gość zwrócił uwagę, że im gorsza sytuacja panuje na zachodzie, tym lepiej dla Rosji, Sołowiow zacytował fragment poematu "Dwunastu" Aleksandra Błoka i powiedział: "Podpalimy cały świat".

