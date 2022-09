Pałac Buckingham podał datę pogrzebu królowej Elżbiety II

"Państwowy Pogrzeb Jej Wysokości Królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek, 19 września. Przed państwowym pogrzebem królowa spędzi cztery dni w Westminster Hall, aby umożliwić społeczeństwu złożenie hołdu" – poinformowano w sobotę po południu za pośrednictwem konta The Royal Family na portalu społecznościowym Twitter.

Szczegóły pogrzebu królowej

Trumna królowej Elżbiety II pojedzie do Edynburga już w najbliższą niedzielę, 11 września. Dotrze do Pałacu Holyrood, gdzie będzie wystawiona w Sali Tronowej do poniedziałkowego popołudnia, kiedy to zostanie uformowana procesja, aby przewieźć ciało do Katedry św. Idziego w Edynburgu. Król Karol III i członkowie rodziny królewskiej wezmą udział w procesji oraz w nabożeństwie w Katedrze.

Główna ceremonia pogrzebowa odbędzie w Opactwie Westminsterskim w Londynie 19 września. Następnie trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona w Kaplicy św. Jerzego na Zamku w Windsorze, gdzie pochowani są zmarły w zeszłym roku mąż królowej – książę Filip oraz jej rodzice. W Wielkiej Brytanii dzień pogrzebu będzie wolny od pracy. W całym kraju zamknięte będą między innymi banki, natomiast większość firm i sklepów, które pozostaną otwarte, planują pracę w ograniczonym wymiarze godzin. Dodatkowo, odwołane zostały poszczególne wydarzenia sportowe, takie jak weekendowa kolejka piłkarskiej Premier League, a także zmienione zostały ramówki programów telewizyjnych. Władze państwowe ogłosiły, że nie planują zamknięcia szkół.

Elżbieta II zmarła w czwartek

Królowa Elżbieta II zmarła w zeszły czwartek w Zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała ponad 70 lat. W chwili jej śmierci tron objął najstarszy syn monarchy – książę Karol, który przyjął imię Karola III.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się koronacja nowego władcy, jednak prawdopodobnie nie będzie to wcześniej niż za kilka miesięcy.

