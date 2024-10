W sobotę w Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu i wielu innych miejscach odbyły uroczystości upamiętniające błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę. 19 października to 40. rocznica śmierci księdza, który głosząc prawdę i przesłanie wolności, stał się wrogiem komunistów i został zamordowany przez bezpiekę.

Paweł Lisicki wraz z innymi publicystami wspominał ówczesne tragiczne dni w TV Republika, gdzie został zapytany m.in. o skutki braku rozliczeń komunistów w Polsce.

Lisicki: Brak rozliczenia komunizmu mści się na Polsce

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" powiedział, że patrząc na tę perspektywę historyczną ma smutne odczucia. – Jeśliby popatrzeć na to, czy dzisiejsza Polska wygląda tak, jak wyobrażał sobie i o której mówił ks. Popiełuszko, czy przypomina tę Polskę, którą reprezentowali wtedy komuniści ze szczególnym uwzględnieniem Jerzego Urbana, który był twarzą tej obrzydliwej nagonki na ks. Popiełuszkę […] to obawiam się, że w życiu publicznym zwyciężył bardziej duch Urbana niż ks. Jerzego – powiedział Paweł Lisicki.

Redaktor zwrócił uwagę, że w znacznym stopniu wynika to z braku rozliczenia komunistów. – Jeśli się nie rozlicza, a sprawiedliwość istnieje jedynie na zasadzie odległej, abstrakcyjnej idei, i ona nie przejawia się w życiu publicznym i społecznym, jeśli my nie nabieramy do niej szacunku, jeśli nie zostało rozliczone dziejowe zło, jakim był komunizm i kolaboracja z komunizmem, jeśli to wszystko zostało puszczone płazem, a ludziom pokroju Urbana pozwoliło się potem robić wielką karierę i funkcjonować w III RP niemal jako jednej z twarzy systemu, jeśli nie ruszyło się de facto tego pseudo-systemu wymiaru sprawiedliwości z czasów PRL, jeśli to wszystko się zostawiło – mówił Lisicki, dodając, że w tym sensie brak rozliczenia i wymierzenia sprawiedliwości komunizmowi jest grzechem pierworodnym III RP i mści się na dzisiejszej Polsce.

