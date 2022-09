Rupa Huq oskarżona o rasizm. Polityk została zawieszona w Partii Pracy

Przemawiając na imprezie towarzyszącej konferencji Partii Pracy, Rupa Huq powiedziała o Kanclerzu Skarbu Kwasim Kwartengu, że gdyby ktoś usłyszał go w telewizyjnym programie, to nie wiedziałby, że jest czarny. Huq stwierdziła, że Kwarteng jest jedynie "powierzchownie czarny". Na czym rzekoma "powierzchowność" miała polegać? Huq przyznaje, że Kwarteng ma czarną skórę, ale zarzuca mu, że uczęszczał do elitarnej, drogie szkoły.

Na jej nieszczęście wypowiedź została nagrana i szybko trafiła do mediów. W konsekwencji całej sytuacji Partia Pracy zawiesiła Huq do czasu wyjaśnienia sprawy.

Przewodniczący Brytyjskiej Partii Konserwatywnej Jake Berry nie zostawia na kontrowersyjnej polityk suchej nitki. Berry stwierdził, że jej wypowiedzi są "rasistowskie i obrzydliwe". Rzecznik Partii Pracy przekazał z kolei: „Potępiamy uwagi, są one całkowicie nieodpowiednie i wzywamy ją do ich wycofania”.

Polityk już wydała krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przyznała, że żałuje całej sytuacji i skontaktowała się z samym Kwasim Kwartengu, którego przeprosiła za swoje słowa.

Skandaliczne wypowiedzi Huq

To nie pierwszy raz, gdy jest głośno o Rupie Huq. Poseł słynie z kontrowersyjnych, a często po prostu skandalicznych wypowiedzi. W przeszłości pod jej adresem padały wielokrotnie zarzuty dotyczące antysemityzmu. Szczególnie głośno zrobiło się, gdy jej partyjna koleżanka Huq, Naz Shah, wrzucała do internetu antysemickie treści, a Huq stanęła w jej obronie po tym, jak partia zawiesiła Shah.

Huq bagatelizowała antysemicką działalność koleżanki, tłumacząc w rozmowie z BBC, że w internecie łatwo jest "coś kliknąć" i udostępnić. Jej słowa były na tyle szokujące, że publicznie odcięła się od niej jej własna partyjna koleżanka Luciana Berger, która wówczas zasiadała w gabinecie cieni. "Czy jeżeli ja bym udostępniła rasistowski post, to byłoby to w porządku? Nie. Nigdy" – napisała Berger na Twitterze.

Antysemickie zarzuty ciągną się za Rupą Huq od dawna. W 2019 roku media donosiły, że współpracownicy poseł skarżyli się na nią właśnie na tym tle. "The Times" informował, że dwie osoby zatrudnione w biurze posłanki były ofiarami antysemickich poczynań polityk.

Zgodnie z zeznaniami pracowników Huq miała również usunąć z biura plakat z napisem "NIE dla antysemityzmu", tłumacząc, że nie jest on więcej potrzebny w tym miejscu. Żydowski pracownik stwierdził, że plakat miał zostać rzucony na podłogę.

Działająca przy Partii Pracy żydowska organizacja Jewish Labour Movement nawoływała do zawieszenia poseł w prawach członka partii. Z kolei sama Huq na krótko przed wybuchem afery porzuciła Labour Friends of Israel - grupę w brytyjskim parlamencie, której zadaniem jest promowanie przyjacielskich relacji między Wielką Brytanią a Izraelem.

Huq przeciwko wolności słowa

Huq znana jest również jako przeciwniczka wolności słowa – w 2018 roku rozpoczęła działania mające uniemożliwić wjazd do Wielkiej Brytanii publicysty "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicza.

Polityk Partii Pracy rozpowszechniała fake newsy na temat dziennikarza i zarzucała mu m.in., że... neguje Holokaust. Gdy w końcu doszło do skandalu w wykonaniu brytyjskich służb, które odmówiły Ziemkiewiczowi wjazdu na teren Wielkiej Brytanii, a następnie bez podania przyczyny zatrzymały go, Rupa Huq nie kryła zachwytu.f

"Każdy, kto propaguje rasizm, w tym islamofobię i negowanie Holokaustu, nie jest mile widziany" – napisała poseł Partii Pracy. Do swojego wpisu dołączyła pismo brytyjskich służb, na którym urzędnicy przyznają, że Ziemkiewicz ma zakaz wjazdu do kraju ze względu na głoszone poglądy. Pismo jako pierwszy opublikował portal DoRzeczy.pl

Obszerny komentarz do sprawy Rupy Huq opublikował na łamach DoRzeczy.pl Rafał Ziemkiewicz: Czytaj też:

Ziemkiewicz o Rupie Huq: Nieopisanie podła i cyniczna, ale też bardzo przebiegłaCzytaj też:

Incydent z Rupą Huq w Polsce. Ważny list Ziemkiewicza do szefa PISMCzytaj też:

Brytyjska posłanka atakuje Rafała Ziemkiewicza. Apeluje, aby zakazać mu wstępu do Wielkiej Brytanii