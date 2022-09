Coraz bliżej nielegalnej aneksji Chersonia i Zaporoża. Putin podpisał dekrety

Dekretami z czwartkowej nocy Putin przyznał niepodległość ukraińskim obwodom Chersonia i Zaporoża. Jednocześnie zapowiedział, że w piątek włączy cztery okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. Te decyzje ma zatwierdzić jeszcze rosyjski parlament.

twitter

Przypomnijmy, że wcześniej, tuż przed wybuchem wojny, 21 lutego, prezydent Rosji ogłosił, że uznaje niepodległość dwóch separatystycznych i samozwańczych republik na Ukrainie: Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Decyzja z dzisiejszej nocy oznacza, że Kreml uznaje za "niepodległe" wszystkie cztery obwody, na terenie których w minionych dniach przeprowadzono "pseudoreferendów". Jak można było się spodziewać, wyniki są jasne: mieszkańcy tych okupowanych terenów chcą włączenia do Rosji. Społeczność międzynarodowa zapowiedziała już, że nie uzna wyników głosowania, ponieważ są wszelkie podstawy by sądzić, że nie było ono uczciwe. Do nieuznawania pseudoreferendów wezwało także polskie MSZ.

Rada Bezpieczeństwa Ukrainy podejmie w piątek "fundamentalne decyzje"

W piątek o godz. 14:00 czasu polskiego na Kremlu odbędzie się oficjalna ceremonia podpisania porozumień o włączeniu okupowanych terytoriów Ukrainy w skład Federacji Rosyjskiej.

W związku z planami Moskwy, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał na piątek pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

Sekretarz rady Ołeksij Daniłow zapowiedział w czwartek wieczorem, że jutro zostaną podjęte "fundamentalne decyzje" dla Ukrainy.

– Podczas posiedzenia RBNiO zapadną, jak sądzę, fundamentalne decyzje dla naszego kraju. Wystarczy poczekać do jutra, a dowiecie się, o czym członkowie rady będą rozmawiać – powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Czytaj też:

Białoruś przystąpi otwarcie do wojny? Think-tank z USA odpowiada