Ukraina w NATO? Stoltenberg podał "warunek wstępny"

– Zwycięstwo w wojnie z Rosją jest warunkiem wstępnym wstąpienia Ukrainy do NATO powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Jego słowa cytuje na Twitterze Radio Zet.

Szef Paktu Północnoatlantyckiego zaznaczył, że trzeba zmobilizować jak najwięcej środków militarnych, ekonomicznych i finansowych, by zapewnić Ukrainie przetrwanie. – Uzgodniliśmy wśród członków NATO podtrzymanie pomocy udzielanej Kijowowi – dodał, podsumowując spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu.

Ukraina chce szybkiego przyjęcia do NATO

30 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyspieszone członkostwo w NATO. Wcześniej tego samego dnia rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił aneksję części południowo-wschodnich obwodów Ukrainy okupowanych przez siły rosyjskie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie odpowiedział na bezpośrednie pytania dziennikarzy o to, czy Sojusz jest gotowy do rozpatrzenia wniosku Ukrainy. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew porównał starania władz w Kijowie o przyjęcie do NATO do prośby o "przyspieszenie rozpoczęcia III wojny światowej".

Nowe podejście do Rosji

NATO liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna. Obecnie trwa proces akcesyjny Finlandii i Szwecji.

Podczas czerwcowego szczytu NATO w Madrycie przyjęto nową koncepcję strategiczną, zmieniając o 180 stopni podejście do Rosji, która została wskazana jako główne zagrożenie. W ten sposób Putin, który chciał osłabić Sojusz, osiągnął odwrotny skutek.

