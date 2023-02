Wybuch na białoruskim lotnisku. Zniszczono rosyjski samolot

Wybuchy, które zostały zaobserwowane przez mieszkańców obwodu mińskiego na Białorusi, miały prawdopodobnie związek z atakiem na lotnisko Maczuliszcze. Jak informuje grupa obserwacyjna "Białoruski Gajun", według wstępnych danych celem ataku był rosyjski samolot wykrywający radary dalekiego zasięgu A-50.

„Może chodzić między innymi o uszkodzenie maszyny poprzez upuszczenie niezidentyfikowanego przedmiotu z wysokości” – pisze „BG”.

Rankiem w niedzielę 26 lutego na lotnisku Maczuliszcze rozległy się eksplozje. Służby białoruskie nadal badają okoliczności zdarzenia.

W ciągu dnia wokół lotniska zaobserwowano duże skupisko personelu wojskowego i załóg policji drogowej, okolicę patroluje helikopter, a na ziemi działają oddziały prewencji. Poinformowano również, że policja drogowa nadal zatrzymuje i sprawdza samochody. Sprawdzane są bagażniki i telefony komórkowe kierowców i pasażerów.

Atak na lotnisko

Jak potwierdziła strona białoruska, rosyjski samolot A-50 został wysadzony w powietrze. Uszkodzona została przednia i środkowa część samolotu, awionika i antena radaru.

„Uszkodzenia są poważne, samolot na pewno nigdzie nie poleci. Do zdarzenia doszło, gdy w pobliżu tego samolotu pracował sprzęt do odśnieżania” – pisze Związek Sił Bezpieczeństwa Białorusi i wiąże to zdarzenie z działalnością białoruskich partyzantów.

Lotnisko jest aktywnie wykorzystywane przez Federację Rosyjską, która prowadzi wojnę z Ukrainą. W szczególności znajdują się tu rosyjskie myśliwce MiG-31K, zdolne do przenoszenia i odpalania hipersonicznych pocisków Dagger. Regularnym startom tych samolotów koniecznie towarzyszy ogłoszenie alarmu lotniczego na terenie całej Ukrainy – do momentu wylądowania samolotu. Starty często odbywają się jednocześnie ze startami rosyjskiego samolotu wykrywającego radary dalekiego zasięgu A-50U.

Czytaj też:

Białoruś wychodzi z izolacji? Zapowiedziano wizytę ŁukaszenkiCzytaj też:

Nieczypor: Ukraińcy nadal będą stawiać opór, nawet jeśli Rosja użyje bomby atomowej