Pisarz z karabinem

6 maja Prilepin wracał swoim audi Q7 z Donbasu do Moskwy. Po drodze zatrzymał się na chwilę we wsi Pionierskoje, gdzie mieszkają jego krewni. Tam wysiadła córka pisarza, która towarzyszyła mu w podróży. Gdy tylko samochód ruszył, nastąpił wybuch. Pasażer siedzący obok kierowcy zginął na miejscu. Był nim funkcjonariusz Rosgwardii i ochroniarz Prilepina Aleksandr Szubin ps. Złoj. Eksplozja rozerwała samochód na pół. Siedzący za kierownicą Prilepin przeżył cudem. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Niżnym Nowogrodzie. Już dzień po zamachu opisał na Telegramie całe zdarzenie. Bomba wybuchła pod kołem od strony pasażera. Według wersji, którą Prilepin miał usłyszeć od służb, był jeszcze drugi ładunek, ale zamachowiec się przestraszył i już po pierwszym wybuchu uciekł. Tylko to uratowało propagandystę. „Straciłem przytomność na trzy minuty, potem się ocknąłem i podczołgałem się do wybitej szyby” – relacjonuje Prilepin. Od razu przybiegli okoliczni mieszkańcy i pomogli mu wydostać się z auta, a sąsiadka zrobiła mu zastrzyk przeciwbólowy. Jak poinformował sam poszkodowany, ma „złamane dwie nogi (jedno złamanie otwarte) i coś tam jeszcze”.

9 maja gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego umieścił w Internecie nagranie wideo, na którym ranny Prilepin na szpitalnym łóżku słabym głosem składa swoim „przyjaciołom i rodakom” życzenia z okazji Dnia Zwycięstwa. Domniemany sprawca został błyskawicznie zatrzymany. Trzydziestoletni Aleksandr Permiakow przyznał się do winy i zeznał, że działał na rozkaz SBU. Permiakow urodził się na Ukrainie, ale walczył w szeregach separatystów. Był więc towarzyszem broni Prilepina, który też służył w tzw. Donieckiej Republice Ludowej. W 2018 r. Permiakow miał zostać zwerbowany przez SBU. Jednak aż do wybuchu pełnoskalowej wojny mieszkał na Ukrainie. W marcu 2022 r., nie wiadomo w jakich okolicznościach, trafił do Rosji, do swojej siostry, która mieszka w Petersburgu. Oprócz Permiakowa poszukiwany jest jeszcze drugi sprawca. Sam Prilepin ze szpitalnego łóżka, za pośrednictwem swojego biura prasowego, oznajmił, że już w 2017 r. „ukraińscy dywersanci” planowali jego fizyczną likwidację.

Więcej zamachów

Zamach na znanego propagandystę stał się pretekstem do gniewnych wypowiedzi przedstawicieli Kremla. Maria Zacharowa obarczyła odpowiedzialnością Stany Zjednoczone, które zrobiły z Kijowa swoją „komórkę terrorystyczną”.