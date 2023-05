Oszustka pójdzie do więzienia. Media: Największy szwindel w historii Doliny Krzemowej

Jak informuje portal Money.pl, założycielka firmy biotechnologicznej Elizabeth Holmes 30 maja ma zacząć odbywać karę w więzieniu. Sąd zdecydował, że Amerykanka może składać apelacje od wyroku z zakładu karnego.

Genialna studentka?

Holmes założyła przedsiębiorstwo Theranos w wieku dwudziestu paru lat. Zebrała od inwestorów setki milionów dolarów na założenie start-up'u. Promując swój biznes opowiadała w mediach o rewolucyjnej metodzie badania krwi, którą rzekomo opracowała.

Kobieta bardzo długo ukrywała fakt, iż jej wynalazek nie działa. Dziennikarze portalu Money.pl oceniają, że oszustwo dokonane przez Holmes jest największym ujawnionym szwindlem w Dolinie Krzemowej.

W 2014 roku Amerykanka znalazła się na okładce magazynu "Forbes". W artykule napisano o młodej genialnej studentce inżynierii chemicznej, która za sprawą swojego wynalazku stała się najmłodszą na świecie miliarderką. Jej majątek opiewał wówczas na 4,5 mld dolarów.

Urodziła dzieci, by dostać łagodniejszy wyrok

W toku śledztwa ustalono jednak, że Holmes nie jest genialną wynalazczynią, a raczej sprawną manipulatorką. Odnosząc się do jej wystąpień na wizji, komentatorzy zauważyli, że kobieta nie mruga, co zdaniem ekspertów jest jednym z objawów psychopatii – osoby, które kłamią, bacznie obserwują twarz rozmówcy, by po mimice stwierdzić, czy osoba dała się oszukać.

Pracownicy Theranos mówili, że paranoja, szpiegowanie i donosicielstwo były w firmie na porządku dziennym.

Pod koniec 2022 roku Holmes została skazana na 11 lat więzienia. Musi również zapłacić ogromne odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych przez siebie osób. Jej prawnicy na wszelkie sposoby próbowali odwlec moment osadzenia oszustki w więzieniu. By uniknąć odbywania kary, założycielka Theranos urodziła dwoje dzieci. Ten fakt wykorzystywała przed sądem w nadziei na łagodniejszy wyrok.

