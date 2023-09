Szef kancelarii Orbana o słowach Putina: Przyjmujemy je z zadowoleniem

– Możemy jedynie z radością przyjąć to oświadczenie prezydenta Rosji. Jest to kontynuacja właściwej praktyki, która rozpoczęła się w listopadzie 1992 r., kiedy prezydent Jelcyn potępił wkroczenie wojsk radzieckich do Budapesztu w 1956 r. – stwierdził Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana.

Władimir Putin powiedział we wtorek, że decyzja Związku Radzieckiego o wysłaniu czołgów na Węgry i do Czechosłowacji w celu stłumienia masowych protestów podczas zimnej wojny była błędem.

– Niedobrze jest robić w polityce zagranicznej cokolwiek, co szkodzi interesom innych narodów – powiedział Putin, który w 2022 r. wysłał na Ukrainę dziesiątki tysięcy żołnierzy, wywołując największą wojnę lądową w Europie od czasów II wojny światowej – zwraca uwagę agencja Reutera.

Putin: USA popełniają te same błędy, co Związek Radziecki

Rosyjski przywódca stwierdził również, że Stany Zjednoczone popełniają te same błędy, co Związek Radziecki. Według niego Waszyngton "nie ma przyjaciół, tylko interesy".

Powstanie węgierskie z 1956 r., które było zbrojnym wystąpieniem Węgrów przeciwko reżimowi komunistycznemu, zostało stłumione przez radzieckie czołgi i wojsko. W walkach zginęło co najmniej 2600 Węgrów i 600 żołnierzy radzieckich.

Praska Wiosna z roku 1968 zakończyła się, gdy siły Układu Warszawskiego (Polska, Węgry, NRD i Bułgaria) pod wodzą ZSRR najechały Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną. Według czeskich historyków w wyniku inwazji zginęło około 137 Czechów i Słowaków.

