Putin boi się, że Ukraina zestrzeli jego samolot. Zwrócił się z prośbą do kraju NATO

Putin chciałby polecieć do Turcji pod ochroną rosyjskich maszyn bojowych, obawiając się, że Ukraina mogłaby zaatakować jego samolot na trasie lotu. To z tego powodu jego wizyta w Ankarze ciągle się opóźnia – informuje portal Middle East Eye, powołując się na rosyjskie źródła.

Żądania Kremla są trudne do spełnienia, ponieważ w Turcji, która jest członkiem NATO, znajdują się sojusznicze systemy obrony powietrznej, które mogą postrzegać myśliwce eskortujące samolot prezydenta Rosji jako wrogie cele.

Źródło zaznajomione z negocjacjami wyjaśniło, że Turcja nie planuje wyłączania ani zmieniania systemów obrony powietrznej ze względu na wizytę Putina.

"Nie pamiętam ani jednego takiego przypadku". Co zrobi Turcja?

Według byłych ambasadorów Turcji, którzy wcześniej byli zaangażowani w rozmowy dyplomatyczne dotyczące wizyt zagranicznych głów państw, prośba Rosji jest bardzo nietypowa.

– Rząd turecki może wysłać myśliwce w celu eskortowania zagranicznych przywódców w geście dobrej woli – powiedział jeden z dyplomatów, podkreślając jednocześnie, że nie pamięta ani jednego takiego przypadku.

Strona rosyjska ma zastrzeżenia również co do zakwaterowania Putina, ponieważ trzy największe hotele w Ankarze to hotele amerykańskie, które zdaniem Moskwy, są dla Putina niebezpieczne. Kreml miał zaproponować umieszczenie prezydenta Rosji w rządowej rezydencji tureckiej.

Putin zaczął nosić kamizelkę kuloodporną

Portal The Moscow Times przypomina, że w grudniu 2023 r. rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało materiał filmowy przedstawiający myśliwce Su-35 towarzyszące Putinowi w czasie lotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczył później, że zrobiono to ze względów bezpieczeństwa.



Na początku czerwca dwóch rosyjskich urzędników i źródło bliskie Kremlowi powiedziało The Moscow Times, że na polecenie służb wywiadowczych, Putin zaczął nosić kamizelkę kuloodporną w trakcie wydarzeń publicznych na świeżym powietrzu.

Czytaj też:

"Były próby". Ukraiński wywiad o zamachu na Putina