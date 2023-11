Naczelni rabini Europy wzywają do rozprawienia się z nienawiścią do Żydów

"Na przykład, osoby niebędące obywatelami skazane za terroryzm lub nienawiść do Żydów powinny być deportowane lub nie powinny mieć prawa wjazdu do Europy" – apeluje 45 naczelnych rabinów Konferencji Rabinów Europejskich (CER). Ponadto należy poprawić środki bezpieczeństwa dla instytucji żydowskich, ścigać antysemickie wypowiedzi w mediach społecznościowych i zakazać działalności organizacjom terrorystycznym i wszystkich, którzy ich wspierają.

"Słowa `nigdy więcej` muszą mieć znaczenie. Nadszedł czas na działanie" – czytamy w apelu. Zwraca się uwagę, że ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael 7 października doprowadziły do dramatycznego wzrostu liczby antysemickich incydentów i ataków. Ucierpiały prawie wszystkie synagogi i instytucje żydowskie w Europie. Żydowskie rodziny obawiają się o swoje życie. Żydzi nie powinni bać się chodzić do synagogi, posyłać dzieci do szkoły czy nosić kipy w miejscach publicznych. "Tak jak wszyscy inni, musimy mieć wolność praktykowania naszej religii i życia zgodnie z naszymi tradycjami" – apelują rabini.

"Ataki na europejski styl życia"

CER wyraziła wdzięczność za wieloletnie wsparcie europejskich rządów i zaznaczyła, że w dzisiejszych czasach to zobowiązanie jest poddawane kontroli. "Ciągłe zagrożenia wobec Żydów i żydowskich instytucji to nie tylko przestępstwa z nienawiści czy błędne reakcje na sytuację na Bliskim Wschodzie. To ataki na Europę i europejski styl życia. Jako Żydzi pozostajemy zaangażowani w realizacją wizji nowoczesnej, demokratycznej i pluralistycznej Europy. Jednak wiele osób w społecznościach zastanawiało się, czy Europa jest im również oddana” – napisali rabini Europy.

CER, jako europejski rabinat, reprezentuje około 1000 członków i 800 aktywnych rabinów ortodoksyjnych. Niedawno konferencja przeniosła swoją siedzibę do Monachium. Misją CER jest obrona praw religijnych Żydów w Europie oraz promowanie wolności religijnej i dialogu międzyreligijnego. Przewodniczącym CER od 2011 roku jest były naczelny rabin Moskwy, Pinchas Goldschmidt, który obecnie mieszka na wygnaniu.

Czytaj też:

Rośnie antysemityzm w Niemczech. Żydowskie organizacje alarmująCzytaj też:

Izraelski atak na obóz dla uchodźców w Strefie Gazy. "Setki zabitych i rannych"