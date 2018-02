Szczyt poprawności politycznej? Kanada zmienia hymn na... neutralny płciowo

Chodziło o sformułowanie, które mówi o partiotyzmie kierującym "wszystkimi synami" Kanady (True patriot love in all thy sons command). Zdaniem Belangera, to sformułowanie było seksistowskie i dyskryminowało kobiety. Głosami liberałów i senatorów niezależnych, uchwalono zmianę w tekście i będzie on teraz brzmiał: "kieruje nami wszystkimi" (True patriot love in all of us command).

Kilku konserwatywnych posłów zbojkotowało głosowanie i zarzuciło liberalnym kolegom, że odebrano im prawo do dalszego sprzeciwiania się proponowanej ustawie. Niektórzy wzywają do przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Tymczasem zadowolenie ze zmiany wyraził premier Kanady, Justin Trudeau. Jak stwierdził, "to kolejny, pozytywny krok ku równości płci".



"O, Canada" stała się hymnem Kanady w 1980 roku, a od tego czasu zmiany w tekście były kilkakrotnie proponowane. Teraz, po raz pierwszy, taka propozycja zakończyła się powodzeniem.