Błahe jest piękne

Kiedyś grał go Chevy Chase (w dwóch filmach), dziś w rolę detektywa amatora (i eksdziennikarza śledczego) wciela się Jon Hamm. I czyni to znakomicie, a kilka scen, które wskrzeszają duet znany z serialu „Mad Men” (naczelnego bostońskiego brukowca zagrał tu bowiem John Slattery, którego pamiętamy z roli Rogera Sterlinga), to czyste złoto. Zresztą każda decyzja obsadowa okazuje się trafiona i każdy ma okazję, by zabłysnąć. To kluczowe, gdy mamy do czynienia z bezpretensjonalną komedią kryminalną.

„Przyznaj się, Fletch” to film, który niczego nie udaje: ma być lekką rozrywką w dawnym stylu i taki właśnie jest.