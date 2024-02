Słynny piłkarz skazany za gwałt. Wyrok to ponad 4 lata więzienia

Sąd w Barcelonie uznał w czwartek byłego brazylijskiego piłkarza za winnego napaści na tle seksualnym na młodą kobietę w nocnym klubie w 2022 roku. Gwiazdor piłki nożnej został skazany na cztery lata i sześć miesięcy więzienia. Wyrok ogłoszony przez trzech sędziów sądu w Barcelonie poznaliśmy po trzydniowym procesie. 40-letni Alves do końca nie przyznawał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.

Dani Alves skazany za gwałt w klubie nocnym. Usłyszał wyrok

Sąd w Barcelonie uznał, że Alves dopuścił się napaści na tle seksualnym na swoją ofiarę wczesnym rankiem 31 grudnia 2022 r. Kobieta zeznała, że zgwałcił ją w łazience ekskluzywnego klubu nocnego w Barcelonie.

Prokuratorzy domagali się dla Alvesa dziewięciu lat więzienia. Z kolei prawnicy reprezentujący pokrzywdzoną domagali się 12 lat. Obrona piłkarza wnioskowała o uniewinnienie lub, w przypadku uznania go za winnego, kary jednego roku więzienia plus 50 000 euro odszkodowania dla ofiary.

Słynny piłkarz w areszcie. Spędzi w więzieniu ponad 4 lata

Alves przebywa w areszcie od czasu jego zatrzymania 20 stycznia 2023 r. Jego wnioski o zwolnienie za kaucją zostały odrzucone, ponieważ sąd uznał, że występuje ryzyko ucieczki. Brazylia nie dokonuje ekstradycji swoich obywateli, którzy są skazani w innych krajach.

Ofiara zeznała w prokuraturze, że tańczyła z Alvesem i dobrowolnie weszła z nim do łazienki w nocnym klubie, ale później, gdy chciała wyjść, on jej nie pozwolił. Zeznała, że uderzył ją, obraził i zmusił do stosunków seksualnych wbrew jej woli.

Alves na początku zaprzeczał, że miał jakimkolwiek kontakty seksualne z pokrzywdzoną. Później przyznał, że jednak do nich doszło, ale za obopólną zgodą. Powiedział, że nie chciał się do nich na początku przyznać, ponieważ próbował ratować swoje małżeństwo. Podczas procesu jego obrona skupiała się na próbie wykazania, że Alves był pijany, gdy poznał kobietę.

Gwiazdor FC Barcelony, Juventusu i Paris Saint-Germain

Wyrok ten podważa dziedzictwo Alvesa jako jednego z zawodników odnoszących największe sukcesy w piłce nożnej. Alves zdobył dziesiątki tytułów z elitarnymi klubami, w tym FC Barceloną, Juventusem i Paris Saint-Germain. Pomógł także Brazylii zdobyć dwa Copa América i złoty medal olimpijski. W 2022 r. zagrał na swoich trzecich mistrzostwach świata. Grał w Barcelonie w latach 2008–2016, do klubu na krótko dołączył też w 2022 r. Nadal ma rezydencję niedaleko hiszpańskiego miasta.

W chwili aresztowania był członkiem meksykańskiego klubu Pumas, który natychmiast rozwiązał z nim kontrakt.

Sprawa Alvesa była pierwszym głośnym przestępstwem na tle seksualnym rozpatrywanym od czasu, gdy Hiszpania zmieniła swoje ustawodawstwo. Do ustawy wprowadzono zapis, że zgoda lub jej brak miała kluczowe znaczenie dla zdefiniowania przestępstwa na tle seksualnym.

