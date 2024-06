Biden złożył życzenia Trumpowi. Miał dla niego radę

W piątek były prezydent Stanów Zjednoczonych i jednocześnie kandydat na ten urząd Donald Trump obchodził 78. urodziny. Nieoczekiwanie życzenia z tej okazji postanowił złożyć mu obecny amerykański przywódca Joe Biden.

Urodziny Donalda Trump. Biden: Wiek to tylko liczba

"Wszystkiego najlepszego z okazji 78. urodzin, Donald. Rada od jednego starego faceta do drugiego: wiek to tylko liczba. Te wybory to jednak wybór" – napisał na platformie X prezydent USA.

Jego wpis nie zawierał jednak samych życzeń. Biden załączył bowiem do niego krótkie nagranie, w którym wymienia kontrowersyjne dokonania Trumpa z czasów jego prezydentury. Opatrzył je swoimi komentarzami.

Nie tylko Biden postanowił złożyć życzenia swojemu politycznemu rywalowi. W osobliwy sposób zrobił to także rzecznik kampanii Bidena, który wskazując na "osiągnięcia" Trumpa przypomniał o jego niedawnym skazującym wyroku za przestępstwo.

"Wszystkiego najlepszego, Donald. Jesteś krętaczem, przegrywem, oszustem i zagrożeniem dla naszej demokracji, gospodarki, praw i przyszłości" – napisał w oświadczeniu.

Biden i Trump za starzy na prezydenta?

Przypomnijmy, że obecny prezydent USA jest starszy od Donalda Trumpa. Jego wiek jest jednym z często pojawiających się tematów w debacie politycznej w tym kraju. W badaniu przeprowadzonym kilka miesięcy temu aż 86 procent Amerykanów uznało, że 81-letni Biden jest za stary, aby sprawować funkcję prezydenta przez kolejną kadencję. Nieco lepiej wypadł tu 78-letni dziś Trump. O tym, że z powodu wieku nie powinien już być prezydentem Stanów Zjednoczonych przekonanych było 62 proc. respondentów.

