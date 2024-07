Negocjacje ws. komisarzy UE. Pojawia się nazwisko kontrowersyjnego Łotysza

Jak będzie wyglądać procedura wyboru komisarzy?

"Ursula von der Leyen ma zwrócić się do krajów członkowskich o przesłanie nazwisk dwóch kandydatów na komisarza – mężczyzny i kobiety – w celu zachowania równowagi płci w nowej Komisji Europejskiej" – informuje RMF24. Według informacji portalu, już 8 krajów w sposób oficjalny lub nieoficjalny przedstawiło swoich kandydatów. Oznacza to, że im Polska później przedstawi kandydata, tym większa będzie presja, by była to kobieta.

"Ojciec chrzestny" otwarcia UE na produkty ukraińskie

Jakie nazwiska pojawiły się więc na stole? Część państw zgłosiła dotychczasowych komisarzy. Stało się tak m.in. w przypadku Łotwy i Francji.

Mowa o Valdisie Dombrovskisie, który odpowiadał za sprawy gospodarcze. Łotysz pełnił też funkcję wiceszefa KE. W przypadku Francji chodzi o Thierry'ego Bretona, odpowiedzialnego za rynek wewnętrzny, a od agresji Rosji na Ukrainę za wzmocnienie przemysłu obronnego wspólnoty. W tym wypadku można spodziewać się kontynuacji pełnienia stanowiska, co oznacza, że spada liczba stanowisk dostępnych dla mężczyzn.

Warto przypomnieć, że Dombrovskis w przeszłości był odpowiedzialny za otwarcie rynków Unii Europejskiej na produkty z Ukrainy. Na łamach DoRzeczy.pl krytykował go Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Komisarz Valdis Dombrovskis jest ojcem chrzestnym antyliberalnego importu z Ukrainy, na którym zarabiają zagraniczne korporacje kosztem europejskich rolników. Unia Europejska jest dzisiaj w stadium upadku – mówił Kowalski.

Spór o ustawę kompetencyjną

Kto według RMF24 może zostać polskim komisarzem? "Na razie spekuluje się wyłącznie o mężczyznach. Wymienia się np. szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który zapewnia, ze woli pozostać na swoich stanowisku. Pojawia się też nazwisko ambasadora Polski przy UE Piotra Serafina, który sprawy nie komentuje" – czytamy.

Proces nominacji w naszym kraju może jednak opóźnić się w związku ze sporem o ustawę kompetencyjną. Kością niezgody pozostaje kwestia dotycząca tego, czy kandydaturę komisarza musi zaakceptować prezydent Andrzej Duda.

Czytaj też:

Jabłoński: Tusk stał się rzecznikiem rządu NiemiecCzytaj też:

Bruksela uderza w Chiny. KE wprowadza cła