Premier Francji składa rezygnację

– Dzisiejszego wieczoru nie powstała żadna większość po stronie prawicy. Francuzi są przywiązani do Republiki i jej wartości i dziś to wybrzmiało. Nie powstała żadna większość, mój obóz też jej nie ma. Dlatego jutro rano złożę rezygnację prezydentowi Republiki – powiedział w niedzielę Attal cytowany przez francuski dziennik "Le Figaro”.

Jednocześnie polityk oświadczył, że jest gotowy pozostać w pałacu Matignon (oficjalnej rezydencji premiera francuskiego rządu) tak długo, jak będą tego wymagały obowiązki. Publicyści wskazują, że deklaracja Attala odnosi się najprawdopodobniej do igrzysk olimpijskich, które już za niecałe trzy tygodnie rozpoczną się w Paryżu.

Wybory we Francji

W niedzielę we Francji odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 8. W większości z nich głosować można było do godz. 18. Tylko w największych miastach głosowanie trwało do godz. 20. Po zamknięciu wszystkich lokali wyborczych poznaliśmy wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Publicznej Elabe.

Wynika z nich, że drugą turę wyborów wygrał Nowy Front Ludowy. Lewicowa koalicja uzyska od 181 do 215 mandatów. Na drugim miejscu, z wynikiem od 150 do 180 mandatów, uplasowało się ugrupowanie związane z prezydentem Emmanuelem Macronem. Zjednoczeniu Narodowemu, które uzyskało od 120-150 mandatów, przypadnie dopiero trzecie miejsce.

Tak słaby wynik partii Marine Le Pen to w ogromnej mierze pokłosie nieformalnej koalicji zawiązanej przez centrowy sojusz pod egidą Emmnuela Macrona i lewicowy Nowy Front Ludowy (NPF). Jej celem było właśnie ograniczenie wyborczego zwycięstwa Zjednoczenia Narodowego. Do takiego działania wzywał prezydent Francji w oświadczeniu wydanym tuż opublikowaniu sondażowych wyników pierwszej tury wyborów.

