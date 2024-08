Zachód oddał Rosji szpiegów i zabójców. "Odpoczną trochę i wrócą do pracy"

1 sierpnia w stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci.

Kogo uwolnił Zachód, a kogo Rosja

Kraje zachodnie uwolniły w sumie 16 osób, w tym: trójkę obywateli amerykańskich skazanych w Rosji za szpiegostwo (dziennikarze Evan Gershkovich i Ałsu Kurmaszewa, były żołnierz Paul Whelan); cztery osoby z obywatelstwem niemieckim osądzone w Rosji i jedną na Białorusi (skazany za terroryzm na karę śmierci Rico Krieger); ośmioro rosyjskich działaczy opozycyjnych i niezależnych dziennikarzy skazanych za zdradę bądź inne przestępstwa (m.in. Władimir Kara-Murza, Ilja Jaszyn, Oleg Orłow i Lilia Czanyszewa).

Po stronie zachodniej wymiana objęła osiem osób, w tym Wadima Krasikowa (skazanego w Niemczech na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo polityczne), rosyjskich obywateli więzionych w USA za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu (w tym cyberprzestępców) oraz agentów rosyjskich służb specjalnych, których więziono w Słowenii (wyjechała też dwójka ich dzieci, która od momentu aresztowania rodziców w 2022 r. była objęta pieczą zastępczą), Polsce (pracującego dla rosyjskiego wywiadu wojskowego Pawła Rubcowa, podającego się za hiszpańskiego dziennikarza) i Norwegii.

Szef rosyjskiego wywiadu: Odpoczną i będą kontynuować pracę

Dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiej Naryszkin powiedział w czwartek, że Rosjanie, którzy wrócili do kraju w ramach wymiany, po odpoczynku wrócą do pracy. – Spotkaliśmy się z naszymi kolegami, są w swojej ojczyźnie, będą musieli trochę odpocząć i będą kontynuować pracę – oświadczył.

"Dla Rosji w wymiarze wewnątrzpolitycznym wymiana demonstruje, że rządzący nie porzucają funkcjonariuszy popełniających przestępstwa na rozkaz Kremla i traktują ich jak bohaterów narodowych. Ma to służyć – poza propagandą – tworzeniu poczucia ich bezkarności i zachęcaniu do lojalności wobec władzy, a także ich dalszemu używaniu do agresywnych działań hybrydowych w krajach Zachodu" – ocenia Ośrodek Studiów Wschodnich.

Biden zadzwonił do Dudy z podziękowaniami

Prezydent USA w rozmowie z Andrzejem Dudą podziękował za pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli, więzionych w Rosji. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta, w rozmowie telefonicznie Biden podkreślił strategiczne partnerstwo między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej udział Polski w operacji oficjalnie potwierdził premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych podziękował prezydentowi Dudzie oraz służbom za wzorową współpracę.

