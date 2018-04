17-latka spoliczkowała izraelskiego żołnierza. "Powinna dostać kulkę, przynajmniej w kolano"

Wiceprzewodniczący Knesetu Bezalel Smotrich swoje zdanie wyraził najpierw na Twitterze, a kiedy administratorzy serwisy zawiesili mu konto, na Facebooku.

Wypowiedzi polityka były do siebie podobne – Bezalel Smotrich podkreślał, że 17-latka powinna ponieść bardziej surową karę niż zadecydował sąd (tutaj padły słowa o postrzale "przynajmniej w kolano"), a każdy kto zachowa się podobnie do niej (wobec izraelskiego żołnierza) "powinien zostać na wózku inwalidzkim do końca życia".

Na podstawie ugody pomiędzy oskarżycielami a obroną, 17-letnia Ahed Tamimi odsiaduje obecnie karę ośmiu miesięcy więzienia. Dziewczyna przyznała się do czterech spośród dwunastu zarzutów, zgodziła się też na zapłacenie grzywny. W tej samej sprawie, wyrok usłyszała też matka Ahed Tamimi (skazana na osiem miesięcy więzienia) i jej kuzynka (skazana na kilkanaście dni więzienia).

Sprawa nastoletniej Palestynki

Film na którym Ahed Tamimi policzkuje izraelskiego żołnierz obiegł w grudniu ubiegłego roku światowe media. Dziewczyna stała się symbolem sprzeciwu Palestyńczyk wobec izraelskiej okupacji, a jej zachowanie wobec żołnierzy, wzburzyło izraelskie media i społeczeństwo.

Wydając wyrok w sprawie 17-latki (w momencie ataku Ahem Tamimi miała 16 lat), sąd podkreślił, że rodzina dziewczyny znana jest z prowokacji wobec izraelskich żołnierzy, a sama Ahem już wcześniej kilkukrotnie atakowała żołnierzy.