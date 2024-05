A co na to wiceprezes PiS?

Tak czy owak, czyli niezależnie od tego, czy deklaracja PiS zawierać będzie punktów 12 czy pięć, chodzić ma w niej o to samo. Jak się wyraził prezes PiS: „Żadnych zmian w traktatach, żadnych Zielonych Ładów, żadnych działań, które niszczą gospodarkę, niszczą Polskę, degradują Europę i żadnych ograniczeń wolności, które wynikają z penalizacji tego wszystkiego, co wynika z tzw. poprawności politycznej”. Deklaracja nie pozostawia więc cienia wątpliwości w sprawie oczekiwanego przez prezesa PiS stosunku wszystkich kandydatów PiS na europosłów do wszystkiego, co może rujnować Polskę.