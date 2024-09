Prześladowania chrześcijan: Najkrwawszy atak w historii Burkina Faso. Nie żyje ponad 150 osób

Dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie na platformie X odniósł się do niedawnych tragicznych wydarzeń w kraju położonym w Afryce Zachodniej.

Pod koniec sierpnia islamiści pojmali 26 chrześcijan w Sanabie w zachodniej części Burkina Faso i zabrali ich do kościoła, gdzie zamordowali ich przez poderżnięcie gardeł. Masakra miała miejsce dzień po najbardziej śmiercionośnym ataku terrorystycznym w historii kraju, w którym zginęło co najmniej 150 osób – a według niektórych źródeł nawet 250 – w Barsalogho w środkowej części Burkina Faso. Kolejne ataki miały miejsce w diecezji Nouna w pobliżu zachodniej granicy kraju z Mali.

Ks. Cisło: Wiemy, co to znaczy prześladowanie

W tych okolicznościach ks. Waldemar Cisło nagrał film skierowany do katolików w Polsce, w którym zaapelował o solidarność z prześladowanymi chrześcijanami.

twitter

– Szanowni Państwo, raporty mówiące na temat wolności religijnej i ataków na chrześcijan na całym świecie porażają. Ostatnia smutna informacja, która do nas dotarła, jest z Burkina Faso. Zginęło 150 osób. Według świadectwa tamtejszych biskupów i księży, był to najbardziej krwawy zamach, z jakim mieliśmy do czynienia – podkreślił duchowny.

Ks. Cisło przypomniał również swoją niedawną podróż do Nigerii, gdzie spotkał się z prześladowanymi biskupami, księżmi i siostrami zakonnymi.

– Wiemy z ich świadectwa, co to znaczy Boko Haram (zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna – przyp. red.), co to znaczy prześladowanie, co to znaczy wyznawanie wiary, za którą można zginąć również dzisiaj. Pamiętajmy o tych naszych siostrach i braciach, bo w wielu miejscach na świecie wolność religijna to jest tylko teoretyczna sprawa – zwrócił się do widzów dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Liczne inicjatywy PKWP

Ubiegłotygodniowe ataki ekstremistów islamskich są częścią trwającego w Burkina Faso konfliktu zbrojnego, który od 2015 r. pogrąża kraj w coraz głębszym kryzysie.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wsparło 76 projektów w tym kraju w ciągu ostatniego roku, aby pomóc Kościołowi i złagodzić cierpienia osób dotkniętych przemocą ze strony islamistów.

W tym liczącym 22,5 mln mieszkańców kraju (dawna Górna Wolta), 54 proc. ludności wyznaje islam (sunnici), 15 proc. katolicyzm, a 9 proc. protestantyzm, (głownie Kościoły zielonoświątkowe). Religie etniczne – około 21.proc. mieszkańców.

Czytaj też:

Kard. Müller ostrzega przed "neoateistyczną rewolucją". Mocne słowa duchownegoCzytaj też:

Prześladowanie chrześcijan w Chinach. Kard. Duka: Milczenie Watykanu szkodzi chińskim katolikom