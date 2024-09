Reuters: Iran dostarczył Rosji rakiety balistyczne, ale nie przekazał do nich wyrzutni

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział 10 września, że Iran dostarczył Rosji pociski Fath-360, które prawdopodobnie zostaną użyte przeciwko Ukrainie w ciągu kilku tygodni. Według ustaleń brytyjskiej gazety "The Times" mowa o 200 pociskach, które 4 września dotarły do jednego z portów Morza Kaspijskiego.

Iran przekazując Rosji rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Fath 360, nie dostarczył mobilnych wyrzutni niezbędnych do ich wystrzelenia – podała w sobotę agencja prasowa Reuters, powołując się na trzy źródła: europejskiego dyplomatę, urzędnika europejskiego wywiadu i przedstawiciela amerykańskiej administracji.



Rozmówca agencji z USA zauważył, że Teheran nie dostarczył Moskwie wyrzutni w momencie, gdy Stany Zjednoczone ogłaszały przekazanie Rosji irańskich rakiet. Przedstawiciel wywiadu jednego z krajów europejskich, nie wdając się w szczegóły, stwierdził, że nie spodziewa się dostaw tych wyrzutni do Rosji w ogóle.



Dlaczego Iran przekazał Rosji pociski bez wyrzutni?

Eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutersa, podali dwie możliwe przyczyny niedostarczenia wyrzutni. Jedną z nich jest to, że Rosja może planować modyfikację własnych zestawów mobilnych do wystrzeliwania tych rakiet. Druga wersja zakłada, że to celowe postępowanie Iranu, który chce mieć pole manewru w negocjacjach z krajami zachodnimi w sprawie "zmniejszania napięć".

Według europejskich urzędników, którzy pod warunkiem zachowania anonimowości rozmawiali z Bloombergiem, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uważają, że w zamian za irańskie rakiety balistyczne Rosja mogłaby przekazać Iranowi technologię nuklearną.

Wcześniej Stany Zjednoczone wprowadziły nowe sankcje wobec Teheranu, w tym wobec irańskich firm i osób zaangażowanych w dostawy wojskowe do Rosji, a także narodowego przewoźnika lotniczego Iran Air.

Czytaj też:

Politico: Putin może odpowiedzieć atakiem na Rzeszów