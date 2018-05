W RPA nadchodzi komunizm

Tomasz Cukiernik: Dlaczego parlament RPA przegłosował ustawę wywłaszczającą białych farmerów z ziemi bez odszkodowań? Czy to jest legalne?

Daniel Lötter: Decyzja rządu ANC [Afrykański Kongres Narodowy – partia nacjonalistyczno-lewicowa – przyp. red.] przystaje do inspirowanej przez komunistów Karty Wolności. W rzeczywistości to jedynie jeszcze jeden krok w kierunku uformowania państwa marksistowsko-leninowskiego. Ważne jest, aby zrozumieć, że wywłaszczona ziemia nie trafi do czarnych obywateli, jak się powszechnie twierdzi, lecz stanie się własnością państwa. Jeszcze jeden element, o którym należy pamiętać, to fakt, że rząd ANC traci poparcie (choć ciągle rządzi z poparciem na poziomie 67 proc.). Poprzez obiecywanie masom ziemi ma on również nadzieję, że odzyska część głosów wyborców, które stracił w ciągu ostatnich ośmiu lat.