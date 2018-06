Żona premiera Izraela z zarzutami. Chodzi o duże pieniądze

Z informacji przekazanych przez ministerstwo sprawiedliwości Izraela wynika, że Sara Netanjahu usłyszała zarzuty zdefraudowania ok. 100 tys. dolarów państwowych pieniędzy, a także zarzuty dot. nadużycia zaufania. Jednocześnie zarzut w tej samej sprawie usłyszał były wiceszef biura premiera Ezra Saidoff. Dochodzenie rozpoczęło się w 2015 roku.

W śledztwie znanym jako "Meals-Ordering Affair" (afera posiłkowa) prokuratorzy wskazują, że Sara Netanjahu wykorzystała pieniądze państwowe do nieuczciwego zamawiania posiłków o wartości 100 000 tys. dolarów do rezydencji premiera. Według śledczych, żona szefa izraelskiego rządu miała również wydać nielegalnie około 10 000 tys. dolarów na prywatnych kucharzy. Proceder miał obejmować lata 2010-2013. Według "Haaretz", Sara Netanjahu zlecała personelowi składanie zamówień na posiłki w wykwintnych restauracjach, podczas gdy w siedzibie premiera był obecny kucharz. Izraelskie prawo zabrania zamawiania cateringu do rezydencji z zewnątrz podczas obecności personelu kuchennego.

Do sprawy odniósł się sam premier Izraela. Benjamin Netanjahu uznał, że zarzuty postawione jego żonie są "absurdalne i nieuzasadnione".