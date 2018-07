Obowiązkowe zajęcia z polskiego antysemityzmu w Izraelu

Zawarte pomiędzy Benjaminem Netanjahu i Mateuszem Morawieckim porozumienie Naftali Bennett określił jako "pełną kłamstw kompromitację". Uważa on, że umowa ta powinna zostać anulowana. Zaproponował, aby kryzys w relacjach polsko-izraelskiech rozwiązać przez podpisanie umowy, która opierałaby się na czterech punktach: "obu nacjom zależy na przyjaźni; powstanie wspólny zespół, który ma dyskutować o niewygodnych i delikatnych wydarzeniach; o faktach będą rozmawiać historycy, a nie osoby publiczne; niniejsze oświadczenie neguje istnienie poprzedniego".

Izraelski minister zapowiedział również wprowadzenie obowiązkowych zajęć dla przewodników wycieczek szkolnych do Polski moduł o tym jak Polacy traktowali Żydów - przed, po i w trakcie II Wojny Światowej. Z informacji podanych przez serwis Ynet News wynika, że choć będzie wspomnienie o sprawiedliwych przekazywane informacje skupią się jednak na "szerokiej współpracy Polaków z Nazistami, donoszeniu na Żydów, wydawaniu ich i mordowaniu".

Wiedza jaką zdobędą przewodnicy ma być wykorzystywana podczas odwiedzić miejsc związanych z Holokaustem i pogromami na ziemiach polskich. Instrukcje izraelskiego ministerstwa będą obowiązkową pozycją.

Jak sam minister tłumaczy decyzję o nowym bloku zajęć? – W obliczu prób cenzurowania działań Polaków wobec Żydów w czasie Holocaustu zwiększymy nauczanie na ten temat. Wielu Polaków pomagało Nazistom mordować Żydów, co do tego nie ma dyskusji. Pokażemy studentom w Izraelu prawdę, będą mieli dogłębną wiedzę na temat tego, co działo się na polskiej ziemi, największym żydowskim cmentarzysku na świecie – oświadczył Bennett.