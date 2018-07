Premier Wielkiej Brytanii: Trump radził mi, aby pozwać UE

– Radził, abym pozwała Unię Europejską, a nie rozpoczynała negocjacje – przyznała May w programie BBC.

Premier Wielkiej Brytanii zapewniła jednak, że nie rozważa propozycji Donalda Trumpa i będzie dalej próbował wyprowadzić Zjednoczone Królestwo z Unii na drodze negocjacji.

Prezydent Trump nie zdradził również żadnych szczegółów, jak "pozew" przeciw Unii miałby wyglądać i do jakiego organu miałby zostać wniesiony. Prezydent USA następnie twierdził, że jego słowa zostały zmanipulowane, a on rozumie, czemu premier May nie skorzystała z jego sugestii uznając je za zbyt brutalne.

Kilka dni temu prezydent USA w jednym z wywiadów skrytykował premier Wielkiej Brytanii, że nie chciała wypracować porozumienia konkurencyjnego wobec Unii Europejskiej. Trump ponadto krytycznie odniósł się do tematu negocjacji prowadzonych między UE a Wielką Brytanią.