Burza w Niemczech. Piłkarz Bundesligi nie chce wspierać środowisk LGBT

VfL Wolfsburg wziął udział w akcji, która ma przekonać, że klub jest tolerancyjny dla wszystkich, także dla osób związanych ze środowiskiem LGBT. Niemiecki klub ogłosił na początku tego sezonu, że kapitanowie wszystkich drużyn męskich, kobiecych i młodzieżowych klubu będą nosili na ramieniu tęczową opaskę gest poparcia dla ruchu LGBT. Kapitańską opaskę w kolorach tęczy w trakcie sobotniego meczu z Schalke nosił już kapitan WfL Wolfsburg Josuha Guilavogui.

Jednak 20-letni Chorwat ogłosił, że nie zgadza się na noszenie opaski LGBT. Jak dodał, został wychowany jako katolik i jest to sprzeczne z jego poglądami. – Zostałem wychowany w katolickiej rodzinie. Jeśli ktoś ma inne poglądy, nic mi do tego, to indywidualna sprawa każdego człowieka. Jednak nikt nie zmusi mnie do ubierania opaski, która jest sprzeczna z moimi chrześcijańskimi poglądami – podkreślił.

W Niemczech postawa 20-letniego zawodnika wywołała burze. Jego słowa zostały uznane jako przejaw homofobii, a media są zdania, że są one mocno kontrowersyjne.