Matura bez matematyki? Petycja do posłów

Psycholog Anna Drożdż skierowała petycję do posłów, w której żąda zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Jej zdaniem obecność przedmiotu na egzaminie dojrzałości to "narzędzie do segregacji i eliminacji". Jak podkreśla, nie każdy uczeń "posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym".

Petycja została zamieszczona w internecie. Do tej pory podpisało się pod nią prawie 16 tys. osób. Co zamiast matematyki? Psycholog proponuje dodatkowy przedmiot pisemny "Zwracam się z żądaniem zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki. Obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce" – czytamy w petycji. Jej autorka, psycholog i mama uczennicy szkoły średniej, uważa, że matura z matematyki to "narzędzie do segregacji i eliminacji". Drożdż przypomina o uczniach z dyskalkulią, a także innymi problemami jak np. kopiowaniem liczb i obliczeń czy rozpoznawaniem i używaniem symboli. "Jestem przekonana, że nie każdy uczeń posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym, a jej obligatoryjność powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży" – podkreśla. Psycholog wskazuje, że "system maturalny winien być zmieniony". Jej zdaniem obowiązkową matematykę powinien zastąpić dodatkowy przedmiot pisemny do wyboru."Młodzi ludzie wieku 18 lat mogą głosować, kupić legalnie: papierosy, alkohol, mogą uprawiać hazard, a nie mogą na swoim egzaminie dojrzałości dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje" – tłumaczy Anna Drożdż. Nauczyciel: Wystarczą kalkulator i gotowe wzory Tymczasem, jak przypomina w rozmowie z portalem Interia.pl, Tomasz Bzdawka, nauczyciel matematyki i informatyki, a także egzaminator prac maturalnych z wieloletnim stażem, średni wynik z matury z matematyki na poziomie podstawowym w ostatnich dwóch latach wynosi – 71 proc. w 2023 roku i 63 proc. w 2024 roku. – Oznacza to, że matura w ostatnich latach jest łatwa i porównywalna z egzaminem z języka polskiego (66 proc. w 2023 roku i 61 proc. w 2024 – przyp. red.) – zwraca uwagę Bzdawka. W 2024 roku maturę z matematyki zdało 91,4 proc. maturzystów, a z języka polskiego 96,1 proc. Nauczyciel wskazuje, że aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym wystarczy umieć korzystać z kalkulatora oraz z gotowych wzorów – tablic dostępnych w czasie egzaminu i opanować 4-5 typów zadań. Czytaj też:

