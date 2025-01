Prezydent Duda o zaproszeniu Ukrainy do NATO. Jasna deklaracja

Prezydent Ukrainy przybył w środę do Warszawy. Wołodymyr Zełenski najpierw spotkał się i wystąpił na konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Później ukraiński przywódca udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy wygłosili oświadczenie dla mediów.

– Z radością powitałem prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Widujemy się z panem prezydentem często, nie tak dawno, tuż przed świętami Bożego Narodzenia byliśmy razem w Brukseli, uczestniczyliśmy w dyskusji na temat wsparcia dla Ukrainy. (...) Dzisiaj rozmawiamy w Warszawie, za kilka dni spotkamy się w Davos – mówiła głowa państwa polskiego.

Ukraina w NATO? "Cel maksimum"

– Zapewniłem pana prezydenta o mojej nieustannej misji, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy. Przypomnę, że w lutym 2022 r., zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę, zainicjowałem list szeregu liderów Europy Środkowej do Komisji Europejskiej w sprawie tego, żeby jak najszybciej zostały otwarte negocjacje akcesyjne [do Unii Europejskiej – red.] – powiedział Andrzej Duda. – Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się zrealizować te wszystkie zadania, które jeszcze są przed nami, przed Ukrainą, w związku z pełną akcesją Ukrainy do UE – dodał.

Prezydent zaznaczył, że z punktu widzenia Kijowa najważniejsza jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa, jakich mogą udzielić Ukrainie wyłącznie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. – A największą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy byłoby – i wierzę, że w niedalekiej przyszłości będzie – członkostwo w Sojuszu, przyjęcie Ukrainy do NATO i wszystkie gwarancje związane z artykułem 5 – stwierdził.

Duda podkreślił, że pełne przyjęcie Ukrainy do NATO prawdopodobnie możliwe będzie dopiero po zakończeniu wojny z Rosją. – Ale dziś ja, jako prezydent RP, jako sąsiad Ukrainy, jako ten, kto w pomoc dla Ukrainy zaangażowany jest od początku, odkąd Rosja na Ukrainę napadła, w sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, by wobec Ukrainy zostało wystosowane zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, pierwszy formalny krok związany z przyjęciem Ukrainy do NATO – oznajmił.

– W tym kontekście rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie NATO w Hadze, który będzie miał miejsce w połowie tego roku. Na ten moment zaproszenie do NATO to cel maksimum, który jest do uzyskania – wyjaśnił.

