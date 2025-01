Samer A. zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Komunikat Bodnara

"Ciąg dalszy dobrych wieści ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich! Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były Członek Zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) został zatrzymany na terytorium ZEA" – poinformował w komunikacie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Bodnar wskazał, że Samer A. jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 milionów dolarów (ok. 1,5 miliarda złotych), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech rzekomo niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej.

"Kolejna z wielkich afer"

"Prokuratura w bliskiej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski" – przekazał Adam Bodnar.

"Dziękuję Radosławowi Sikorskiemu, a także prokuratorom, dyplomatom i urzędnikom, którzy pracują przy tej sprawie, za dobrą współpracę i zaangażowanie w sprowadzenie podejrzanego do Polski. Kolejna z wielkich afer z czasów rządów PiS zmierza do rozliczenia. Ciąg dalszy nastąpi" – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Śledztwo prokuratury

16 grudnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wnioski Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania wobec Samera A. i Marcina O., byłych członków zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen), podejrzanych o działanie na szkodę wskazanych spółek. "Zarzuty te nie zostały ogłoszone podejrzanym, ponieważ miejsce ich pobytu jest nieznane, a uzyskane dowody wskazują, że podejrzani ukrywają się. Wydanie przez Sąd postanowień o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych umożliwia prokuratorowi rozpoczęcie poszukiwań podejrzanych listami gończymi" – podano wówczas w komunikacie prokuratury.

Zarzuty w sprawie usłyszał już były dyrektor wykonawczy spółek OTS i Orlen Filip W. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, obecnie przebywa w areszcie.

